نشرة أخبار العرب.. الأربعاء 4 ديسمبر

نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد ‏أفضل.‏



مصر:

- المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في نوفمبر.

- مصر توقع اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم سلع أولية في 2020.



لبنان:

- صعود أسهم رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لتولّي رئاسة الحكومة مع إعلان الرئيس سعد الحريري دعمه له.

- احتجاجات بقطع طريق جسر الرينغ بسبب احتمالية تسمية الخطيب.



سوريا:

- إطلاق صاروخ "النينجا" لقتل قياديين بتنظيم داعش في سوريا.

- الإدارة الأميركية ترفض تصنيف الوحدات الكردية على اللائحة السوداء.



العراق:

- مصدر عراقي: مقتل مدني وإصابة 2 آخرين جراء انفجار غرب كركوك.



فلسطين:

- مسؤول فلسطيني: إنشاء إسرائيل حيًا استيطانيًا في قلب الخليل ينذر بالانفجار.

- جيش الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من رام الله.



السعودية:

- سفارة السعودية في فرنسا توصي المواطنين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر وتجنب مناطق.

الاحتجاجات.



اليمن:

- مقتل 5 أطفال في انفجار قذيفة في الحديدة غرب اليمن.



المغرب:

- مباحثات بريطانية مغربية لبحث تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.



تونس:

- احتجاجات في مدينة تونسية لليوم الرابع على التوالي بعد انتحار شاب عاطل حرقًا.



الجزائر:

- وزير الدّاخلية الجزائري يصف معارضي الانتخابات الرئاسية بالمرتزقة والمثليين.



ليبيا:

- الجيش الليبي: اتفاق السراج وأنقرة مؤامرة.