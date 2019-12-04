الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الموافق 07 ربيع الثاني 1441
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عالم

نشرة أخبار العرب.. الأربعاء 4 ديسمبر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
جريدة الدستور
آية حسني
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نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد ‏أفضل.‏

مصر:
- المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في نوفمبر.
- مصر توقع اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم سلع أولية في 2020.

لبنان:
- صعود أسهم رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لتولّي رئاسة الحكومة مع إعلان الرئيس سعد الحريري دعمه له.
- احتجاجات بقطع طريق جسر الرينغ بسبب احتمالية تسمية الخطيب.

سوريا:
- إطلاق صاروخ "النينجا" لقتل قياديين بتنظيم داعش في سوريا.
- الإدارة الأميركية ترفض تصنيف الوحدات الكردية على اللائحة السوداء.

العراق:
- مصدر عراقي: مقتل مدني وإصابة 2 آخرين جراء انفجار غرب كركوك.

فلسطين:
- مسؤول فلسطيني: إنشاء إسرائيل حيًا استيطانيًا في قلب الخليل ينذر بالانفجار.
- جيش الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من رام الله.

السعودية:
- سفارة السعودية في فرنسا توصي المواطنين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر وتجنب مناطق.
الاحتجاجات.

اليمن:
- مقتل 5 أطفال في انفجار قذيفة في الحديدة غرب اليمن.

المغرب:
- مباحثات بريطانية مغربية لبحث تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

تونس:
- احتجاجات في مدينة تونسية لليوم الرابع على التوالي بعد انتحار شاب عاطل حرقًا.

الجزائر:
- وزير الدّاخلية الجزائري يصف معارضي الانتخابات الرئاسية بالمرتزقة والمثليين.

ليبيا:
- الجيش الليبي: اتفاق السراج وأنقرة مؤامرة.

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