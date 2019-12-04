نشرة أخبار العرب.. الأربعاء 4 ديسمبر
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
آية حسنيطباعة
نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد أفضل.
مصر:
- المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في نوفمبر.
- مصر توقع اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم سلع أولية في 2020.
لبنان:
- صعود أسهم رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لتولّي رئاسة الحكومة مع إعلان الرئيس سعد الحريري دعمه له.
- احتجاجات بقطع طريق جسر الرينغ بسبب احتمالية تسمية الخطيب.
سوريا:
- إطلاق صاروخ "النينجا" لقتل قياديين بتنظيم داعش في سوريا.
- الإدارة الأميركية ترفض تصنيف الوحدات الكردية على اللائحة السوداء.
العراق:
- مصدر عراقي: مقتل مدني وإصابة 2 آخرين جراء انفجار غرب كركوك.
فلسطين:
- مسؤول فلسطيني: إنشاء إسرائيل حيًا استيطانيًا في قلب الخليل ينذر بالانفجار.
- جيش الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من رام الله.
السعودية:
- سفارة السعودية في فرنسا توصي المواطنين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر وتجنب مناطق.
الاحتجاجات.
اليمن:
- مقتل 5 أطفال في انفجار قذيفة في الحديدة غرب اليمن.
المغرب:
- مباحثات بريطانية مغربية لبحث تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.
تونس:
- احتجاجات في مدينة تونسية لليوم الرابع على التوالي بعد انتحار شاب عاطل حرقًا.
الجزائر:
- وزير الدّاخلية الجزائري يصف معارضي الانتخابات الرئاسية بالمرتزقة والمثليين.
ليبيا:
- الجيش الليبي: اتفاق السراج وأنقرة مؤامرة.
مصر:
- المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في نوفمبر.
- مصر توقع اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم سلع أولية في 2020.
لبنان:
- صعود أسهم رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لتولّي رئاسة الحكومة مع إعلان الرئيس سعد الحريري دعمه له.
- احتجاجات بقطع طريق جسر الرينغ بسبب احتمالية تسمية الخطيب.
سوريا:
- إطلاق صاروخ "النينجا" لقتل قياديين بتنظيم داعش في سوريا.
- الإدارة الأميركية ترفض تصنيف الوحدات الكردية على اللائحة السوداء.
العراق:
- مصدر عراقي: مقتل مدني وإصابة 2 آخرين جراء انفجار غرب كركوك.
فلسطين:
- مسؤول فلسطيني: إنشاء إسرائيل حيًا استيطانيًا في قلب الخليل ينذر بالانفجار.
- جيش الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من رام الله.
السعودية:
- سفارة السعودية في فرنسا توصي المواطنين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر وتجنب مناطق.
الاحتجاجات.
اليمن:
- مقتل 5 أطفال في انفجار قذيفة في الحديدة غرب اليمن.
المغرب:
- مباحثات بريطانية مغربية لبحث تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.
تونس:
- احتجاجات في مدينة تونسية لليوم الرابع على التوالي بعد انتحار شاب عاطل حرقًا.
الجزائر:
- وزير الدّاخلية الجزائري يصف معارضي الانتخابات الرئاسية بالمرتزقة والمثليين.
ليبيا:
- الجيش الليبي: اتفاق السراج وأنقرة مؤامرة.