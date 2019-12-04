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حوادث

ضبط 4 ينقبون عن الآثار في دار السلام

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل في دار السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بورود إخطار من المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، مفاده تنقيب مجموعة من الأشخاص عن الآثار داخل عقار بعزبة خير الله في دائرة القسم، فانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطهم.

وتبين أنهم كل من "حربي. ع. م" 35 سنة عاطل و"علاء. ع. م" 27 سنة عاطل، و"مختار. ع. م" 29 سنة عامل و"عويس. ف. ص" 59 سنة عامل، وألقي القبض عليهم أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك الأول والثاني والثالث"، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 8 أمتار، وأدوات تنقيب "2 موتور مياه، هيلتي حفر، خرطوم لسحب المياه".

وبمواجهتهم أمام العميد محمد علام مأمور القسم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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