إصابة 9 من قوات الأمن العراقية في هجوم قرب البنك المركزي ببغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، إصابة 9 عناصر أمن إثر إلقاء مجهولين قنبلة يدوية على منطقة تجمعهم أمام حاجز البنك المركزي بشار الرشيد وسط العاصمة بغداد.



جاء ذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلًا عن مسؤول أمني.



وأوضحت عمليات بغداد، حسبما أوردت وكالة السومرية العراقية، أن 4 من المصابين بحالة حرجة، وأنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.