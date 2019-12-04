سقوط أخطر عصابة لسرقة التكاتك في السلام

نجح ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة، في الإيقاع بأخطر تشكيل عصابي لسرقة التكاتك في السلام.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفاده أن كلًا من "أحمد. ش" 24 سنة، عاطل، و"عواد. ر"، 35 سنة، عاطل وسابق اتهامه في القضية رقم 11750 لسنة 2017م السلام ثان "إخفاء مسروقات " يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية "توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من الحوادث.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما.



وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها داخل جراج بدائرة القسم لدى عميليهما "سيئي النية " كلا من "أدهم. س" 21 سنة، سائق، و"حسانين. م"، 36 سنة، مالك الجراج.



بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بشرائهما الدراجات البخارية المضبوطة بحوزتهما من المتهمين للتصرف فيها بالبيع، وأنهما على علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة.



وجار استدعاء المجني عليهم للتعرف على الدراجات المستولى عليها، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.