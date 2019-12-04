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مصر

5 آلاف مدرسة تعليم مجتمعى بالمناطق الأكثر احتياجًا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد التلاميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي لنحو 24.2 مليون تلميذ عام 2018-2019 مقابل 23.2 مليون تلميذ عام 2017-2018 بزيادة بلغت نسبتها 4.3%من إجمالي التلاميذ، كما ارتفع عدد المدرسين لـ1.21 مليون مدرس عـام 2018-2019 مقابل 1.19 مليون مدرس عام 2017-2018 بزيادة بلغت نسبتها 1% من إجمالي المدرسين.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي 2018-2019، إلى أن هناك 12.1 ألف مدرسة بالتعليم ما قبل الابتدائي بالتربية والتعليم، 1.2 ألف معهدًا بالتعليم الأزهري للعام الدراسى 2018-2019، يدرس بها 1.5 مليون تلميذ بمرحلة ما قبل الابتدائي بنسبة 6.1% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.4 مليون تلميذًا بنسبة 6.2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 90.3 ألف تلميذًا بنسبة 5.2% من إجمالي مراحل التعليم الأزهرى) عام 2018-2019.

وأضاف أن هناك 61.3 ألف مدرس بمرحلة ما قبل الابتدائي (منهم 58.3 ألف مدرس بنسبة 5.6% من إجمالى مراحل التعليم العام، 3 آلاف مدرس بنسبة 1.8% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2018-2019، و18.8ألف مدرسة بالتعليم الابتدائي بالتربية والتعليم، 3.6 ألف معهد بالتعليم الأزهرى عام 2018-2019.

بينما بلغ عدد طلاب في المرحلة الابتدائية 13.1 مليون تلميذ بنسبة 54.2% من إجمالي المراحل التعليمية عام 2018-2019 (منهم 12.2 مليون تلميذ بنسبة 54.3% من إجمالي مراحل التعليم العام، 906.2 ألف تلميذ بنسبة 51.9% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري، و 521.7 ألف مدرس بالمرحلة الابتدائية (منهم 445.8 ألف مدرس بنسبة 42.9% من إجمالي مراحل التعليم العام، و 75.9 ألف مدرس بنسبة 45.2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2018-2019.

ولفت إلي وجود 5 آلاف مدرسه بالتعليم المجتمعى (الفصل الواحد) بالتربية والتعليم عام 2018-2019، ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر، يدرس بها 133 ألف تلميذ بالتعليم المجتمعى (الفصل الواحد) بنسبة 0.5% من إجمالي المراحل التعليمية عام 2018-2019، و8.3 ألف مدرس بالتعليم المجتمعى بالتربية والتعليم بنسبة 0.7% من إجمالي المراحل التعليمية عام 2018-2019.

أما عن المرحلة الإعدادية، لفتت النشرة إلى وجود 12.3 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي بالتربية والتعليم، 3.4 ألف معهد بالتعليم الأزهرى عام 2018-2019، يدرس بها 5.4 مليون تلميذ بالمرحلة الإعدادية بنسبة 22.3% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 5.0 مليون تلميذًا بنسبة 22.3٪ من إجمالي مراحل التعليم العام ، 385.4 ألف تلميذ بنسبة 22.1% من إجمالي مراحل التعليم الأزهرى) عام 2018-2019، و 306.3 ألف مدرس بالمرحلة الإعدادية ( منهم 261 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 25.1 % من اجمالى مراحل التعليم العام ، 45.3 ألف مدرس بنسبة 26.9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2018-2019، و 3.7 ألف مدرسة بالتعليم الثانوى العام بالتربية والتعليم ، 2.2 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2018-2019.

وأوضحت أن هناك 2.1 مليون تلميذ بمرحلة الثانوى العام بنسبة 8.7 % من إجمالي المراحل التعليمية ( منهم 1.8 مليون تلميذ بنسبة 7.8 % بالتربية والتعليم ، 354.9 ألف تلميذ بنسبة 20.3 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2018-2019، و 149.3 ألف مدرس بمرحلة الثانوى ( منهم 106.6 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10.3 % من إجمالي المراحل التعليمية ، 42.7 ألف مدرس أزهري بنسبة 25.4 % من إجمالي المراحل التعليمية بالأزهر) عام 2018-2019.

وأشارت إلى وجود 2.4 ألف مدرسة التعليم الفنى (منهم 1.2 ألف مدرسة بالتعليم الصناعى ، 905 مدرسة بالتعليم التجارى ، 256 مدرسة بالتعليم الزراعى عام 2018-2019، و 1.9 مليون تلميذ بالتعليم الثانوى الفنى بنسبة 8.0 % من إجمالي المراحل التعليمية ( منهم 902.3 ألف تلميذ بنسبة 46.9 % بالتعليم الصناعى ، 796.4 ألف تلميذ بنسبة 41.4.0 % بالتعليم التجارى ( عام ــ فندقى )، 225.5ألف تلميذ بنسبة 11.7 % بالتعليم الزراعى ) من إجمالي التعليم الثانوى الفنى عام 2018-2019.

وأضافت أن هناك 1018 مدرسة بالتربية الخاصة بالتربية والتعليم ولايوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2018-2019، و 39.9 ألف تلميذ بالتربية الخاصة بنسبة 0.2 % من اجمالى المراحل التعليمية عام 2018-2019، و 9.8 ألف مدرس بالتربية الخاصة بالتربية والتعليم بنسبة 0.8 % عام 2018-2019.

ولفتت إلى أن هناك 4.7 مليون تلميذ إجمالي الناجحين بالشهادات العامة ( منهم 4.3 مليون تلميذ بنسبة 92.3 % بالتربية والتعليم ، 360.3 ألف تلميذ بنسبة 7.7 % بالتعليم الأزهرى عام 2018-2019، و1.9 مليون تلميذ إجمالي الناجحين فى الشهادة الابتدائية بنسبة 40.6 % من إجمالي الناجحين ( منهم 1.8 مليون تلميذ بنسبة 92.4 % بالتربية والتعليم ، 143.8 ألف تلميذ بنسبة 7.6 % بالتعليم الأزهرى ) عام 2018-2019، و 20.8 ألف تلميذ إجمالي الناجحين بالتعليم المجتمعى (الفصل الواحد ) بنسبة 0.04 % من إجمالي الناجحين عام 2018-2019.

وتابعت أن نسبة التسرب تسجل 0.4% فى المرحلة الابتدائية عام 2018-2019 وهى نفس النسبة عام 2017-2018 ، و 3.1% فى المرحلة الإعدادية عام 2018-2019 مقابل 3.4% عام 2017-2018 ، لافته إلى أن 99 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2018-2019، و 39.4% معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوى العام ، 47.4% بالتعليم الفني عام 2018-2019، و 59.4% نسبة الناجحين فى الشعبة العلمية 40.6% نسبة الناجحين فى الشعبة الأدبية من إجمالي الناجحين فى المرحلة الثانوية العامة 2018-2019.

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