بهجات وطلعت يتفقدان حدائق أكتوبر وناصر الجديدة

قام المهندس كمال بهجات، والمهندس جمال طلعت، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولات تفقدية بمدينتي حدائق أكتوبر، وناصر الجديدة (غرب أسيوط)، وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينتين، رافقهم خلال جولتهما المهندس، أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، وعدد من مسئولي جهازي المدينتين، ومسئولي الهيئات والشركات المنفذة للمشروعات.



وتفقد المهندس كمال بهجات، خلال جولته بمدينة حدائق أكتوبر، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي بموقع (٢٦٦عمارة)، وموقع (١١٨٥ عمارة)، وتشمل أعمال المرافق والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بتلك المواقع لخدمة الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعي، ومنها مشروعات(الطرق – المدارس – الملاعب – الوحدات الصحية - الحضانات)، وعددًا من المشروعات الأخرى.

وأثني المهندس كمال بهجات، خلال جولته بالمدينة، علي الجهد المبذول في تنفيذ المشروعات، وخاصة المشروعات الخدمية بمواقع الإسكان الاجتماعي المختلفة، مطالبًا ببذل مزيد من الجهد للانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وبكفاءة وجودة عالية.



من جانبه أوضح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، وكذا الانتهاء من تنفيذ ملعب ثلاثي، وجارٍ تنفيذ سوق أخرى بنسبة إنجاز 75%، وجارٍ تنفيذ مدرسة للتعليم الثانوي بنسبة إنجاز بلغت 65%، ومبنى وحدة صحية بنسبة إنجاز بلغت حوالي 75%، بموقع (266 عمارة) إسكان اجتماعي بالمدينة.



وبالنسبة للمشروعات الخدمية بموقع (1185 عمارة) إسكان اجتماعي بالمدينة، أضاف رئيس الجهاز: جارٍ تنفيذ عدد 6 أسواق تجارية، منها عدد 3 أسواق تجارية أوشكت على الانتهاء، وجارٍ تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسي(ابتدائي - إعدادي)، ومدرسة للتعليم الثانوي، وقسم شرطة ملحق به وحدتا سجل مدني، وإطفاء، كما أنه جارٍ تنفيذ عدد 3 حضانات أطفال، و3 وحدات صحية، بنسب إنجاز متقدمة بتلك المشروعات.



وفي سياق متصل، تفقد المهندس جمال طلعت، خلال زيارته لمدينة ناصر الجديدة ( غرب أسيوط)، طريق الهضبة الرئيسي بطول (٢٢ كم)، والذي يعتبر أحد أهم شرايين التنمية بالمدينة، حيث يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي بطول (٣٩ كم) مرورًا بمدينة أسيوط الجديدة ومدينة أسيوط الأم حتى مدينة ناصر، ومطار أسيوط، ومن المقرر أن يوفر المشروع مسافة (٢٧ كم)، مقارنة بالمسار القديم.



كما تفقد المهندس جمال طلعت، خلال جولته بالمدينة، أعمال مشروعات البنية الأساسية، وتشمل أعمال المرافق من( طرق - محطة مياه – تنسيق الموقع)، حيث أنه جارٍ تنفيذ خطوط ناقلة عملاقة للمياه، ومأخذ للمياه على النيل مباشرةً، وكذا مشروعات الإسكان بالمدينة، ومنها (سكن مصر – الإسكان الاجتماعي).



وأشاد المهندس جمال طلعت، بالجهود المبذولة من العاملين بجهاز المدينة في تنفيذ المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى حسن التعامل مع المستثمرين لجذب الاستثمارات لتلك المدينة الواعدة، موجهًا بالبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بالمدينة، ومنها المشروعات السياحية والتعليمية والتي يساهم وجودها في سرعة تنمية المدينة وجذب المواطنين للإقامة بها.



ومن جانبه أشار المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٤٤٠ وحدة بمشروع سكن مصر، وكذا الانتهاء من تنفيذ ١٥٨٤ وحدة إسكان اجتماعي، مضيفًا أنه تم بدء العمل بالمرحلة الثانية من عمارات مشروع سكن مصر بعدد ١٢٠٠ وحدة سكنية.