رفع كفاءة المستشفيات لتقديم أفضل خدمة علاجية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن مديرية الصحة والسكان بالبحيرة اتخذت، خلال شهر نوفمبر الماضي، عدة إجراءات لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات بمدن ومراكز المحافظة.



وذلك أنه في إطار الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع مع الارتقاء بكافة الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات.



حيث تم افتتاح قسم عمليات الطوارئ بمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى رشيد، وعمل ممر للربط بين مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى الطوارئ الجديد، كما تم نقل قسم الجراحة إلى مبنى الطوارئ الجديد والقسم يضم 6 أسرة رجال و5 أسرة سيدات، ونقل وتشغيل جزئي لقسم العناية المركزة الجديدة، حيث تم تشغيل 12 سريرا وباقي 8 أسرة، بالإضافة إلى 2 سرير عزل، وجار التجهيز للتشغيل الكلي، وأيضا تم الانتهاء من تطوير وتجهيز قسم عناية الأطفال وتشمل 4 أسرة و4 محضن، وكذا الانتهاء من تطوير قسم الأطفال ليضم 20 سريرا وقاعة علمية وجار التجهيز لتشغيلهما.



وتم تشغيل مدرسة التمريض الجديدة برشيد لتضم 6 فصول ومكتبة وغرفة عملي وغرفة كمبيوتر، وافتتاح عيادة التغذية العلاجية بمستشفى الدلنجات، وتطوير قسم الأطفال وغرفة الديزل للمولد الكهربائي وتوسيع الاستقبال بإنشاء غرفة ملاصقة للاستقبال لتنفيذ الجلسات.



كما تم تزويد قسم الحضانات بمستشفى غرب النوبارية 2 حضانة جديدة و10 فلوميتر جديد، وتزويده 2 محضن و2 غواصة لعلاج الصفرا، وجهاز دياثيرم جديد لقسم العمليات بالإضافة لإنشاء معمل تركيبات لعيادة الأسنان بالجهود الذاتية وتزويد قسم الطوارئ بـ7 فلوميتر جديد وتوفير جهاز لقياس السكر بقسم العناية، زيادة عدد الحضانات بمستشفى المحمودية من 20 حضانة إلى 30 حضانة، التبرع بـ3 أجهزة تخدير بنلون بشاشات مراقبة مريض وعدد 15 سرير للمرضى لمستشفى حوش عيسى.



وتم توريد 2 جهاز لارنج سكوب و2 جهاز تحليل سكر بالدم و2 ماكينة تبكيت أوتوماتيك من المديرية لمستشفى إدفينا وتزويدها بـ2 تكييف للحضانات و6 أجهزة فوتو بالجهود الذاتية و3 أجهزة نيبوليزر بالجهود الذاتية للاستقبال.



كما استعرض الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جهود مديرية الصحة خلال الشهر الماضي، والتي تمثلت في: -



تنفيذ برنامج الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي للأطفال حديثي الولادة، وبلغ إجمالي عدد العينات المأخوذة 13566 عينة، وتم إبلاغ عدد 2 حالة تأكيدية للتمثيل الغذائي، تم تحويلها إلى المركز العلاجي بالإسكندرية، وإرسال 59 ترخيص تداول نفايات طبية خطرة للمنشآت الحكومية والخاصة الخطرة، وبلغ إجمالي ما تم حرقة 160 طنا من المنشآت الحكومية والخاصة، كما بلغت عدد التعاقدات للمنشآت الخاصة مع أجهزة المحارق 240 تعاقدا، وتم المرور على 16 منشأة حكومية خلال الشهر ومتابعة أعمال منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.



• تم ترخيص (20) عيادة خاصة و(8) عيادة أسنان و(1) عيادات تخصصية، وتم فحص (16) شكاوى وغلق (50) منشأة طبية تعمل دون ترخيص أو مخالفة لشروط الترخيص، وتم عمل (73) انذار بالمخالفة.



وتم أخذ 2711 عينة من المياه المرشحة والجوفية من الشبكات و137 عينة من طرود العمليات بمعرفة إدارة صحة البيئة للتأكد من جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات والقرار الوزاري 458 لسنة 2007 م حرصا على الصحة العامة للمواطنين، كما تم أخذ 66 عينة من 50 وحدة للغسيل الكلوي للتأكد من جودة المياه المعالجة الخاصة بتلك الوحدات ومطابقتها للمواصفات. وقيام وحدة مكافحة التدخين بتقييم عدد 36 منشأة صحية، كما تم توقيع الكشف والتثقيف الصحي لعدد 35 حالة بعيادة الإقلاع عن التدخين بمستشفى صدر دمنهور، بالإضافة لعقد 35 ندوة خارجية وجلسة توعية لعدد 1250 مستفيدا.



هذا ويؤكد اللواء هشام آمنة أن هناك خطة تطوير شاملة في القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.