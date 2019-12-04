قطار يدهس شاباً "لم يره" في الشرابية

تباشر نيابة الشرابية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة مصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد.



وتبين من التحقيقات أن الشاب لم يلاحظ أو يسمع القطار، ما تسبب في وفاته دهسًا تحت عجلات القطار وتحول جثمانه إلى أشلاء، وتبين أنه كان يمر من مكان غير مخصص للعبور، على بعد 50 مترًا من المزلقان المواجه لسلم محطة مترو غمرة.



وكان قد لقى شابًا مصرعه، أسفل عجلات قطار في منطقة الشربية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

