بورصة البحرين تواصل الصعود بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالية، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مواصلًا ارتفاعاته لليوم الرابع على التوالي، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 0.15%، رابحًا نحو 2.31 نقطة ليصل إلى مستوى 1542.84 نقطة، مدفوعًا بصعود قطاع البنوك التجارية ذي الوزن النسبى العالى بمؤشرات بورصة البحرين.



وجرت التداولات ببورصة البحرين في مستهل التعاملات على نحو 1.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 668 ألف دينار.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.27% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.54%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.14% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.

