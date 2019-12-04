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أستاذة جامعية تُطالب بتدشين مبادرة "لا للانتحار" بكفر الشيخ

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:20 ص
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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طالبت الدكتورة إيمان حلمي، مدرس الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، بتدشين مبادرة "لا للانتحار" في جميع جامعات مصر، تُعقد خلالها ندوات بصفة دورية كل ترم، يُحاضر فيها أساتذة علم نفس وشيوخ وقساوسة ومدربو تنمية بشرية؛ لفتح المجال للنقاش في الندوة مع الطلاب.

وذكرت "حلمي"، في بيان لها، "أتمنى من كل زملائي وأساتذتي، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ألا يقتصر دورنا على مجرد شرح محاضرة أو ساعات مكتبية فقط، ولكن جعل مكاتبنا مفتوحة لأي طالب، ونُعطيهم مثالًا عن حُسن المعاملة والاستماع إليهم، ولو فيه حاجة نقدر نعملها منتأخرش".

وقالت "حلمى"، "أتمنى وجود أخصائي نفسي واجتماعي في كل إدارة كلية للاستماع للطلاب، وحل مشاكلهم، وأرجو من أي عميد كلية عندي ودكتور جامعة يأخذ كلامي هذا على محمل الجد وقيد التنفيذ، وأنا من مكاني بقول لأي حد من أهلي وصحابي حتى لو مش قريبين من بعض، ولأي طالب، أنا موجودة لو أي حد فيكم احتاجني في أي وقت".

وأضافت "حلمي"، "استيقظت على خبر انتحار ممرضة بكفر الشيخ بحبة الغلال، وخبر انتحار مريض بمستشفى الدمرداش بعد إصابته بالاكتئاب الحاد، أولًا: يجب على جميع وسائل الإعلام عدم نشر هذه الأخبار السلبية لما لها من تأثير سيئ للغاية على من يمرون بظروف نفسية سيئة، ثانيًا: لا بد من بدء حملات إعلامية مُكثفة لمكافحة الانتحار لأنه لا يقل خطورة عن مكافحة الإدمان والإرهاب".

وتابعت "حلمى"، "ثالثًا: لا بد لكل إنسان على منبر سواء كان مُعلم أو دكتور جامعة أو خطيب في مسجد أو مدير شركة، أن يمد يد المساعدة حتى ولو بالكلمة لمن يقعون تحت مسئوليته، ورابعًا: أُطالب بتعيين استشاري نفسي في جميع مؤسسات الدولة، سواء جامعات أو مستشفيات أو مؤسسات أو مدارس".

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