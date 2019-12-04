"السلمي" يلتزم بدعم حقوق ومطالب ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، التزام البرلمان بدعم حقوق ومطالب ذوي الاحتياجات الخاصة وتضمينها في كل ما يصدر عن البرلمان من تشريعات عربية موحدة، موجهًا تحية إجلال وإكبار باسم البرلمان العربي في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.



وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم الأربعاء بهذه المناسبة، "إن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة يهدف إلى النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، وتيسير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل يوفر لهم حياة كريمة ومستقلة ومستقرة، على قدم المساواة مع باقي فئات المجتمع".



وأضاف السلمي أن التحديات والصراعات المسلحة التي تشهدها عدد من الدول العربية أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة في المناطق الملتهبة، مشددًا على ضرورة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من حقوقهم في هذه المناطق.