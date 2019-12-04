هبوط جماعي لمؤشرات بورصة السعودية بمستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.55% خاسرًا 43.70 نقطة ليصل إلى مستوى 7839.33 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.25% خاسرًا 450.36 نقطة ليصل إلى مستوى 6753.45 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 16.7 مليون سهم بقيمة 361 مليون ريال، وارتفعت أسهم 51 شركة، فيما تراجعت 98 شركة.



وتراجع 16 قطاعًا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.37%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.64%، فقطاع الأدوية بنسبة 0.58%.

وجاء سهم "ثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.43%، ثم تبوك الزراعية نسبة 4.51%، ثم سدافكو بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم "باعظيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.90% ثم ريدان بنسبة 3.49%، ثم الكثيرى بنسبة 2.73%.