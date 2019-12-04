تحرير 316 مخالفة تموينية في الأقصر (صور)

شنت مباحث التموين خلال شهر نوفمبر الماضي العديد من الحملات التفتيشية على المحال التجارية، والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، وذلك لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، في إطار استمرار جهود مباحث التموين لضبط الأسواق وضمان جودة وأسعار السلع المقدمة للمواطنين.



وأوضح العقيد محمد فاضل، رئيس قسم مباحث التموين، أنه تم تحرير 316 قضية متنوعة تتضمن 4 قضايا سلع منتهية الصلاحية، و160 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و28 قضية تراخيص، 66 قضية شهادات صحية، 7 قضايا تجميع دقيق بلدى مدعم بإجمالي 3.090 طن، و18 قضية مضبوطات دون فواتير، و7 قضايا سلع مجهولة المصدر، و10 قضايا عدم ممارسة النشاط، و3 قضايا تجميع 129 كيلو سكر تمويني، و10 قضايا ذبح خارج السلخانة، قضية بيع بأعلى من السعر الرسمي، 2 قضية تجميع مواد بترولية بإجمالي 20 لتر بنزين وأسطوانة بتوجاز.



وأكد فضل أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرا إلى تكثيف الحملات التفتيشية على كافة مراكز وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط اللازم بالأسواق.



جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر لضبط الأسواق وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.