4 قطاعات تهبط ببورصة قطر بمستهل التعاملات

استهلت مؤشرات بورصة قطر تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض، بدعم من تراجع لـ4 قطاعات.



وبحلول الساعة 09:54 صباحًا بتوقيت قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.13 %، بما يعادل 13.72 نقطة خسارة ليصل الى مستوى 10172.37 نقطة.



وسجلت التداولات بالمستهل 8.04 مليون ريال، وزعت على 6.40 مليون سهم، بتنفيذ 358 صفقة.



وشهدت التعاملات ارتفاع قطاعات البضائع، والنقل، والصناعة، والاتصالات، بينما ارتفع التأمين والبنوك والخدمات المالية.



وهبط البضائع 0.44 %، لتراجع 6 أسهم تقدمها السلام العالمية بـ1.83 %.



وتراجع قطاع الصناعة 0.41 %، لانخفاض عدة أسهم تقدمها التحويلية متصدر قائمة التراجعات بـ2.33 %.



وفي المقابل زاد البنوك والخدمات المالية هامشيًا بنسبة 0.07 %، لنمو 3 أسهم أبرزها المصرف بـ1.02 %.



وتصدر سهم العامة للتأمين الارتفاعات في تلك الأثناء بـ3.88 %.



وجاء سهم أعمال المرتفع 3.04 % على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته، مسجلًا تداولات بقيمة 2.98 مليون ريال، وزعت على 3.89 مليون سهم.