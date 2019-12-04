ميناء الإسكندرية يستقبل 733 سائحًا قادمين من اليونان

تقدم الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، يرافقه قيادات الميناء والمحافظة وهيئة تنشيط السياحة؛ لاستقبال السفينة السياحية المالطية celestyel crystal القادمة من اليونان وعلى متنها 733 سائحًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى الطاقم المكون من 401 فرد.



وقال الربان طارق شاهين، إن المختصين بالميناء تواجدوا بمحطة الركاب من صباح أمس لنظافة وتجميل محطة الركاب، ومراجعة جميع مرافق المحطة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين.



ووجه شاهين المختصين بالميناء للتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في الميناء، لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال السفينة والسياح والظهور بالمظهر اللائق بوطننا الحبيب، وعبر الربان شاهين عن سعادته بقدوم السفن السياحية وبدء موسم السياحة.