الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الموافق 07 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:06 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
شهدت محاور القاهرة والجيزة ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس، وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وتباطؤًا فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولًا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد.

وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولًا إلى الدائرى.

كما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولًا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولًا إلى أحمد سعيد.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولًا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولًا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءًا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعى من قرية سنديون حتى قلما بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك أعلى كوبرى قليوب حتى طلعة الطريق الدائرى وللمتجه إلى الأقاليم، وظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولًا إلى أكتوبر ومن الشيخ زايد وصولًا إلى ميدان لبنان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع 23 شخصا وإصابة 130 آخرين فى حريق مصنع بالسودان

منذ حوالي 16 ساعة

سجن لاعب الزمالك السابق هشام يكن سنة بتهمة خيانة الأمانة

منذ حوالي 17 ساعة

آخر تصريح لشعبان عبدالرحيم قبل رحيله

الصور

image description

توافد النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

جامعة المنصورة تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

لحظة مداهمة مقر شبكة للقنوات الإباحية فى الإسكندرية (فيديو)

إصابة ضابط ومجند خلال مطاردة مسجل خطر بالغردقة

أيام زمان

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

كانت كلمة السر في حياته.. كيف تحدث شعبان عبدالرحيم عن زوجته؟

لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

حكايتي مع «المكوى».. أسرار عن طفولة شعبان عبدالرحيم

ads

نجم الساعة

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

الصحة

علماء يطورون آلية جديدة لعلاج سرطان البنكرياس

دراسة تحذر من انخفاض الخلايا الليمفاوية

قناع للوجه لمكافحة توقف التنفس أثناء النوم والشخير

من جديد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال والمراهقين

الرئيس نيوز

التخطيط تطلق تطبيق"شارك 2030".. همزة وصل مع المواطن

الأسبوع المقبل.. إعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

تقارب "مصري ـ أثيوبي ـ سوداني" بشأن التدفق السنوي لمياه النيل

السيسي يؤكد لنظيره الجيبوتي تضامن مصر مع بلاده في مواجهة الفيضانات

منوعات

تباطؤ الزيادة في انبعاثات الكربون العالمية في 2019

أسترالية تلقى بقايا منزلها المدمر بسبب حرائق الغابات أمام البرلمان

قائد مانشستر سيتي السابق يعرض سيارته في مزاد علني

الأمم المتحدة توجه نداء إنسانيا لجمع نحو 29 مليار دولار لعام 2020

كشكول

ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية بالقليوبية

الديب يعقد اجتماعاً مع مديري العموم استعداداً للامتحانات

"مصدر بالتعليم": اجتماعات مكثفه لوضع مواصفات امتحان الأول الثانوي

الأعلي للجامعات: تطوير النظم الدراسية ليحصل الطالب على البكالوريوس فى 3 سنوات

إسلام سياسي

عناصر داعش يشعلون صراع بين ترامب وماكرون

نكشف سر إنعقاد الحضرات الصوفية المجمعة

المشاركون فى الحضرات المجمعة يقرأون حزب البحر حول مقام السيدة زينب

خلية الإعلام الأمني تؤكد القبض على مساعد البغدادي في العراق - صور

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلومبيرج.. درجة ثالثة!
منى رجب
مستقبل الطفل بعد 30 عامًا من الاتفاقية الدولية
د.مينا بديع عبدالملك
اختيار الله لقائد العمل الروحى واختيار البشر
لينا مظلوم
شباب وشباب.. وما بينهما سياسة
المزيد

الثقافة

اكتشاف قطع أثرية تعود لأكثر من ألفى عام شرقى الصين

اليوم.. روائع صلاح أبوسيف وفهمى وخان بمركز الثقافة السينمائية

بـ"التقسيط".. دورة فى السيناريو والإخراج والمونتاج بقصر السينما

تاريخ قناه السويس ونشأة بورسعيد في بيت ثقافة النصر

صفحتنا ع الفيس بوك