تعرف على فوائد القهوة والشيكولاتة لمريض الكبد الدهني (فيديو)
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
ياسمين عباسطباعة
كشف الدكتور محمد منيسى، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، عن الفوائد الكبيرة للقهوة والشيكولاتة لمريض الكبد الدهني، لافتًا إلى أهم أسباب الإصابة بالكبد الدهنى هو الإصابة بمرض السكرى، والسمنة والنزول المفاجئ في الوزن، وإجراء عمليات التخسيس.
وأضاف "منيسي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن مرض الكبد الدهني من الممكن أن يؤدي إلى تليف الكبد، ومن الممكن الإصابة به من خلال الإصابة بفيروس سي أو تناول أدوية دون متابعة الطبيب.
وأشار "منيسي"، إلى أن الدهون الثلاثية هى التى تترسب على الكبد، مما يؤدى إلى الإصابة بالكبد الدهنى، مؤكدًا أنه لا يوجد أى أدوية تقلل الكوريسترول أو تعالج الكبد الدهنى، ولكن من الممكن معالجته من خلال التراجع التدريجى فى الوزن، موضحًا أنه يجب النزول فى التدريجى لتجنب الإصابة بمرض الكبد الدهنى، ومنع أكل المياه الغازية والمقليات واللحوم الحمراء، وتناول القهوة والشيكولاتة الداكنة والذى يمنع تليف الكبد ويحافظ عليه. شاهد
وأضاف "منيسي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن مرض الكبد الدهني من الممكن أن يؤدي إلى تليف الكبد، ومن الممكن الإصابة به من خلال الإصابة بفيروس سي أو تناول أدوية دون متابعة الطبيب.
وأشار "منيسي"، إلى أن الدهون الثلاثية هى التى تترسب على الكبد، مما يؤدى إلى الإصابة بالكبد الدهنى، مؤكدًا أنه لا يوجد أى أدوية تقلل الكوريسترول أو تعالج الكبد الدهنى، ولكن من الممكن معالجته من خلال التراجع التدريجى فى الوزن، موضحًا أنه يجب النزول فى التدريجى لتجنب الإصابة بمرض الكبد الدهنى، ومنع أكل المياه الغازية والمقليات واللحوم الحمراء، وتناول القهوة والشيكولاتة الداكنة والذى يمنع تليف الكبد ويحافظ عليه. شاهد