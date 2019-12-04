إخلاء وحدتين سكنيتين تم اقتحامهما في بورسعيد

أخلى حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، وحدتين سكنيتين بمنطقة اللبانة الجديدة، تم اقتحامهما من قبل أشخاص آخرين بطرق غير مشروعة.



وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم إخلاء الوحدتين المقتحمتين بطرق غير مشروعة، وذلك لتسكين حالات الإزالات لأهالي منطقة العشر عمارات، والتي صدر لها قرارات إزالة بمعرفة لجنة هندسية، لافتا أنه تم تسكين حالتي إزالات بالوحدتين.



وأكد رئيس الحي استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالحي في تسكين باقي سكان المنطقة، وتوفير بدائل أمنة لهم، موضحا أن تم التنبيه على ثلاث حالات أخرى وإعطائهم مهلة لإخلاء الوحدات السكنية المقيمين بها بغير وجه حق، تمهيدا لتسكين باقي حالات الإزالات.