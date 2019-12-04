حركة تنقلات رؤساء مباحث القاهرة

أجرى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، حركة تنقلات لرؤساء مباحث العاصمة.



وشملت الحركة تعيين الرائد قدري الغرباوي رئيس مباحث السلام أول، والمقدم أحمد التحيوي رئيس مباحث التجمع الخامس، والمقدم أحمد سمير رئيس مباحث الوايلي، والرائد محمود أبو الحسن مكتب المخدرات، والمقدم إسلام عبد العال رئيس مباحث مصر القديمة، والرائد حسام عبد العال رئيس مباحث الساحل، والرائد محمد أبو العطا مباحث الآداب، والرائد إبراهيم سليم رئيس مباحث المرج.



يذكر أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قد أجرى منذ عدة أيام حركة تنقلات محدودة على مستوى مدراء الأمن، شملت تعيين اللواء أشرف الجندي مديرًا لأمن القاهرة، واللواء رجب عبدالعال، لأمن السويس، واللواء طارق مرزوق لأمن الجيزة، واللواء علاء عزمي لأمن المنيا.