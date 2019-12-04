شباب الأمل تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة في بنها

احتفلت مبادرة شباب الأمل بالقليوبية باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، بالتعاون مع نادي السلام للمعاقين ببنها، بحضور ممثلي الجهات التنفيذية وقيادات الأحزاب السياسية بالمحافظة.



شارك في الاحتفالية الشيخ شريف لبيب، نيابة عن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل مديرية الأوقاف بالقليوبية، والدكتور محمد السيد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي أوضح مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتحدي الإعاقة في منتدى شباب العالم، والخروج بتوصيات، وأهمها أنه لا بد من وجود تنسيقية لمتحدي الإعاقة.



وأشار إلى أنه يوجد 9 من متحدي الإعاقة بينهم 8 بالانتخاب أعضاء في البرلمان الحالي، والدكتور علي حنفي، أستاذ التربية الخاصة بجامعة بنها، وجمال صبيح منسق مبادرة شباب الأمل بالقليوبية.



وأوضح أن الاحتفال يأتي من أجل دعم ذوى القدرات الخاصة، ولنستمد من بطولاتهم الإصرار والعزيمة، مؤكدًا أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة بل سيكون هناك تعاون مستمر بين شباب الأمل ونادي السلام للمعاقين، وعبدالناصر معوض، رئيس مجلس إدارة نادي السلام للمعاقين ببنها.



شمل الحفل عدة فقرات ترفيهية وإنشاد ديني وغناء وتنورة، واختتم الحفل بتكريم الأبطال الحاصلين على الميداليات الفضية والذهبية على مستوى الجمهورية.