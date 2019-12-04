تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.15 % و0.24 % على التوالي، بينما ارتفع "الرئيسي" بنحو 0.11 %.



وتصدر قطاع العقارات التراجعات، بانخفاض بلغت نسبته 0.25 %، فيما تصدر المواد الأساسية الارتفاعات بارتفاع بلغ 0.36 %.



وجاء سهم "وربة للتأمين" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 5.81 %، بينما تصدر سهم "الديرة" القائمة الخضراء مرتفعًا بنحو 10.3 %.



وبلغ حجم تداولات بورصة الكويت بالمستهل ى 34.2 مليون سهم جاءت بتنفيذ 885 صفقة حققت سيولة بقيمة 3.32 مليون دينار.



وحقق سهم "اهلي متحد - البحرين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 739.1 ألف دينار متراجعًا 0.35 بالمائة، فيما تصدر سهم "أعيان للإجارة" نشاط الكميات بتداول 9.43 مليون سهم مرتفعًا 2.9 %.