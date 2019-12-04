الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الموافق 07 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يؤكد تضامن مصر مع جيبوتى فى مواجهة آثار الفيضانات

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:51 ص
جريدة الدستور
طباعة
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأخيه الرئيس إسماعيل عمر جيلة، عن تضامن مصر حكومة وشعبًا مع جيبوتي في مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مؤكدًا مساندة مصر للأشقاء في جيبوتي خلال تلك الظروف الصعبة، واستعداد مصر لإرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الجهود الوطنية الجارية في هذا الشأن.

كما أكد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، والتي تتجلى في توافق المواقف والرؤى في العديد من القضايا المطروحة على الساحة العربية والإفريقية والدولية، وحرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في القطاعات التجارية والاستثمارية، وذلك في ظل رؤية مصر لجيبوتي كشريك في المنطقة، بالنظر إلى دورها في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

من جانبه؛ أشاد الرئيس إسماعيل عمر جيلة، بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، معربًا عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، لا سيما في ظل موقفها الأخوي المشرف بالتضامن مع الشعب الجيبوتي في محنته، فضلًا عن حرصها المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء في جيبوتي، ومنوهًا في هذا الصدد إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات، ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

كما تباحث الرئيسان حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، خاصةً في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد، حيث أعرب الرئيس في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الرئيس الجيبوتي فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة الإفريقية، بينما أكد "جيلة" أن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي ستعود بالنفع على دول القارة بالنظر إلى الإرادة السياسية والرؤية الواضحة التي ينتهجها الرئيس إزاء دفع جهود العمل الإفريقي المشترك وتحقيق أهداف التنمية في إفريقيا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

"معركة الأجراء".. تكسير عظام بين أيمن نور ومعتز مطر على رئاسة "الشرق"

منذ يوم

تفاصيل آخر "إييييه" لـ شعبان عبدالرحيم فى السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

منذ حوالي 15 ساعة

لحظة مداهمة مقر شبكة للقنوات الإباحية فى الإسكندرية (فيديو)

الصور

image description

توافد النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

جامعة المنصورة تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

لحظة مداهمة مقر شبكة للقنوات الإباحية فى الإسكندرية (فيديو)

إصابة ضابط ومجند خلال مطاردة مسجل خطر بالغردقة

أيام زمان

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

كانت كلمة السر في حياته.. كيف تحدث شعبان عبدالرحيم عن زوجته؟

لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

حكايتي مع «المكوى».. أسرار عن طفولة شعبان عبدالرحيم

ads

نجم الساعة

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

الصحة

علماء يطورون آلية جديدة لعلاج سرطان البنكرياس

دراسة تحذر من انخفاض الخلايا الليمفاوية

قناع للوجه لمكافحة توقف التنفس أثناء النوم والشخير

من جديد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال والمراهقين

الرئيس نيوز

التخطيط تطلق تطبيق"شارك 2030".. همزة وصل مع المواطن

الأسبوع المقبل.. إعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

تقارب "مصري ـ أثيوبي ـ سوداني" بشأن التدفق السنوي لمياه النيل

السيسي يؤكد لنظيره الجيبوتي تضامن مصر مع بلاده في مواجهة الفيضانات

منوعات

تباطؤ الزيادة في انبعاثات الكربون العالمية في 2019

أسترالية تلقى بقايا منزلها المدمر بسبب حرائق الغابات أمام البرلمان

قائد مانشستر سيتي السابق يعرض سيارته في مزاد علني

الأمم المتحدة توجه نداء إنسانيا لجمع نحو 29 مليار دولار لعام 2020

كشكول

توجيه قافلة تعليمية لمراجعة مناهج الشهادات بالمجان لطلاب مطروح

ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية بالقليوبية

الديب يعقد اجتماعاً مع مديري العموم استعداداً للامتحانات

"مصدر بالتعليم": اجتماعات مكثفه لوضع مواصفات امتحان الأول الثانوي

إسلام سياسي

عناصر داعش يشعلون صراع بين ترامب وماكرون

نكشف سر إنعقاد الحضرات الصوفية المجمعة

المشاركون فى الحضرات المجمعة يقرأون حزب البحر حول مقام السيدة زينب

خلية الإعلام الأمني تؤكد القبض على مساعد البغدادي في العراق - صور

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلومبيرج.. درجة ثالثة!
منى رجب
مستقبل الطفل بعد 30 عامًا من الاتفاقية الدولية
د.مينا بديع عبدالملك
اختيار الله لقائد العمل الروحى واختيار البشر
لينا مظلوم
شباب وشباب.. وما بينهما سياسة
المزيد

الثقافة

اكتشاف قطع أثرية تعود لأكثر من ألفى عام شرقى الصين

اليوم.. روائع صلاح أبوسيف وفهمى وخان بمركز الثقافة السينمائية

بـ"التقسيط".. دورة فى السيناريو والإخراج والمونتاج بقصر السينما

تاريخ قناه السويس ونشأة بورسعيد في بيت ثقافة النصر

صفحتنا ع الفيس بوك