ضبط 3759 مخالفة مرورية متنوعة في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة جميع صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.



أسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدى الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 3759 مخالفات متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".



وتحرر محضر عن كل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.