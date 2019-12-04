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مصر

وزيرا الإنتاج الحربي والصناعة يبحثان تعميق التصنيع المحلى

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:46 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، ووزير التجارة والصناعة والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدراسة إمكانية الاستفادة من (4500) مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا بعدد 13 منطقة صناعية منتشرة بـ 12 محافظة بغرض تقليل الواردات وتطوير ودعم التصنيع المحلى، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تمت مناقشة الخطوات اللازمة لتعميق التصنيع المحلى بمصر وزيادة المكون المحلى فى مجالات التصنيع المختلفة، وتقليل استيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج وتصنيعها محليًا، الأمر الذى يؤدى إلى توفير فرص العمل للشباب وتوفير النقد الأجنبى.

كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص للتكامل للنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق تصنيع مستلزمات ومدخلات التصنيع بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح "نصار" أهمية هذا الاجتماع الذى يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الوطنية، لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.

وأشار إلى أنه قد تم إعداد دراسة عن قطاع الصناعة فى مصر بهدف حصر كل الصناعات الموجودة وتم دراسة وتحليل هيكل الواردات وتحديد مستلزمات ومدخلات التصنيع التى يتم استيرادها لتكون على أولوية الاهتمام لتوفيرها محليًا.

ومن جانبها أعربت "جامع" عن سعادتها باهتمام الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم المادى لها، مؤكدة أن الجهاز مهتم بخطة تشغيل الـ (4500) مصنع ضمن "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" وتقديم الدعم اللازم لكافة المستثمرين فضلًا عن تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المستلزمات والمدخلات اللازمة للتصنيع، والتى تعتمد عليها المصانع الكبيرة مما يضفى قيمة مضافة ويزيد من نسب المكون المحلى فى التصنيع، وبما يساهم في توفير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الإستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشركات الصناعية المصرية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

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