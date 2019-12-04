"الأرصاد" تكشف موعد بدء فصل الشتاء (فيديو)
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:41 ص
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد استقرارًا واضحًا على كافة انحاء الجمهورية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 23 درجة مئوية.
وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك شبورة مائية كثيفة خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، إضافة إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة.
وأكد "شاهين"، أنه لا يوجد أي فرص سقوط أمطار، لافتًا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، منوهًا بأن فصل الشتاء يبدأ يوم 18 ديسمبر الجاري، مناشدًا المواطنين من برودة الطقس في الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر. شاهد
وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك شبورة مائية كثيفة خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، إضافة إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة.
وأكد "شاهين"، أنه لا يوجد أي فرص سقوط أمطار، لافتًا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، منوهًا بأن فصل الشتاء يبدأ يوم 18 ديسمبر الجاري، مناشدًا المواطنين من برودة الطقس في الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر. شاهد