جامعة القناة تتوجه بقافلة طبية مجانية لقرية الفردان

تنظم جامعة قناة السويس قوافل طبية للكشف والعلاج المجاني، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمشاركة طلاب الأسر الطلابية بالجامعة، وسواعد كليات الطب وطب الأسنان والتمريض، في إطار تنمية روح المشاركة والمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، وغرس روح الولاء والانتماء للوطن وللمجتمع بكل فئاته وأطيافه.



وذلك تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي للدكتور محمد غُنيم مُنسق عام الأنشطة الطُلابية.

حيث تتوجه القافلة اليوم الى قرية الفردان.



وكانت قد توجهت أمس إلى قرية النصر بعزبة الحمادة مركز القنطرة غرب ونخبة متميزة من الأطباء المتخصصين بالجامعة وبالمستشفى الجامعي، حيث قدمت القافلة الكشف الطبي على 540 حالة بواقع 167 حالة أطفال و182 حالة عظام و191 حالة باطنة، مع تقديم الأدوية بالمجان، والكشف والعلاج كذلك لطلاب المدارس الابتدائية.



ويُشرف على تنفيذ القافلة منار السيد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى أبو سريع مدير الأُسر الطُلابية.