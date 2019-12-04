الصين: مشروع القانون الأمريكي حول الويغور "يشجع الإرهاب"

قالت هيئة استشارية تشريعية صينية، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون الأمريكي الذي يسعى إلى محاسبة الصين على ما يوصف بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانج "يشجع الإرهاب".



ودافعت اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني عن حملة الصين ضد الأقليات العرقية، بما فيها الويغور، في شينجيانج.



وقالت اللجنة إن مراكز الاحتجاز التي وصفها نزلاء سابقون ووثائق داخلية تم تسريبها بأنها "معسكرات اعتقال فعلية" هي "مدارس للتعليم والتدريب المهني"، وذلك في تعليقات بعد ساعات من تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسعى إلى محاسبة بكين على هذه المعسكرات.



وذكرت اللجنة أنه "تم تصميم (المدارس) لمساعدة الأشخاص الذين تعرضوا لغسل العقول بأفكار العنف المتطرفة، وذلك للتخلص من قيود الأفكار المتطرفة، وتعزيز وعيهم بالقانون ومن أجل إتقان مهارات الإنتاج والمعيشة"، مضيفة أن مشروع القانون الأمريكي "يشجع الإرهاب"، ويتدخل في الشؤون الداخلية للصين.



وتم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس الشيوخ الأمريكي في سبتمبر بدعم من كلا الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري، وتم تمريره بالإجماع.