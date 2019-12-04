شرطة التموين تحرر 73 قضية غش تجاري في الجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة أمنية مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، وضبط الخارجين على القانون، بمحيط المنطقة الأثرية في الهرم.



أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا لمشتبه بهم، وباعة متجولين، ومتسولين، بالإضافة إلى إزالة 119 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق لمحلات تجارية، ومقاهي، وإعلانات بدون ترخيص.



كما تمكنت حملة تموينية من تحرير 73 قضية غش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى عدم إعلان الأسعار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.