حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 4 ديمسبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج الثور، قالت:



مهنيًا: تستغل الفرصة لتظهر شجاعتك وقدرتك على قيادة فريق ما، ولا بدّ أن تفرح ضمن المجموعة لأنك ستتميز كقائد ماهر وجريء.



عاطفيًا: تشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسب، حاول أن تتصرف بذكاء.



صحيًا: إذا أردت أن تتمتع بجسم سليم عليك أن تمارس الرياضة باستمرار.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

