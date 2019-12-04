حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 4 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: يفرض عليك الوضع في العمل تحفّظًا شديدًا في حياتك المهنية، كما يطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين.



عاطفيًا: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين.



صحيًا: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

