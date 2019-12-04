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منوعات

تباطؤ الزيادة في انبعاثات الكربون العالمية في 2019

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:25 ص
انبعاثات الكربون
انبعاثات الكربون
وكالات
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أفادت دراسة نشرت اليوم الأربعاء بأن انخفاضا مفاجئا في استخدام الفحم في الولايات المتحدة وأوروبا ساعد على إبطاء الزيادة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم هذا العام، كما ساعد في ذلك أيضا تراجع الطلب في الصين والهند.

وأظهر التقرير الذي نشر في قمة للمناخ تعقدها الأمم المتحدة في مدريد أن تزايد الإقبال على النفط والغاز يعني أن العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق تخفيضات مؤثرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المطلوبة لتجنب حدوث ارتفاع كارثي في درجة حرارة الكوكب.

ومع هذا تراجع استهلاك الفحم في الولايات المتحدة وأوروبا بحدة، مما ساعد في إبطاء النمو المقدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 0.6 % في عام 2019 مقارنة بنسبة 2.1 % في العام السابق.

وقال تقرير (موازنة الكربون العالمية 2019) إن مما ساعد أيضا في إبطاء الاتجاه الصعودي للانبعاثات بطء نمو الطلب في الصين التي تحرق نصف الفحم في العالم، وكذلك في الهند، والذي كان مصحوبا بتراجع النمو الاقتصادي بشكل عام.

وقال جلين بيترز مدير الأبحاث في مركز أبحاث المناخ ومقره أوسلو "النمو الضعيف في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2019 يرجع إلى انخفاض غير متوقع في استخدام الفحم عالميا، لكن هذا الانخفاض لا يكفي للتغلب على النمو القوي في استهلاك الغاز الطبيعي والنفط".

وأضاف بيترز أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية من الوقود الأحفوري كانت أعلى على الأرجح بنسبة أربعة بالمئة في عام 2019 مقارنة بعام 2015، وهو العام الذي أقرت فيه اتفاقية باريس للتعامل مع التغير المناخي.

ويمثل التقرير الذي أصدرته مجموعة أبحاث مشروع الكربون العالمي أول تقدير للزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام كامل.

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