طرح أرامكو يستقطب أوامر اكتتاب من المؤسسات بـ 50.4 مليار دولار

قال المستشارون الماليون لأرامكو السعودية في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن الشركة استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال (50.4 مليار دولار) لشريحة المؤسسات في طرحها العام الأولي المزمع.



وبدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات في 17 نوفمبر ولدى المستثمرين حتى الرابع من ديسمبر للاكتتاب.



وتخطط أرامكوا لبيع 1.5 % من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.



وقالت "سامبا كابيتال - الأهلي كابيتال - إتش.إس.بي.سي العربية السعودية" إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 5.9 مليار سهم حتى الآن.