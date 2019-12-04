علماء يطورون آلية جديدة لعلاج سرطان البنكرياس

أعلنت "مالكا كوهين" الباحثة في كلية الطب جامعة "واشنطن" عن اكتشاف آلية تسبب التدمير الذاتي لخلايا السرطان البشرية أثناء ازدواجها (الانقسام) دون التأثير على الخلايا الطبيعية.

وقال كوهين "استخدمنا جزيء صغير يستحضر آلية التدمير الذاتي لاستئصال خلايا سرطان البنكرياس البشرية بكفاءة".

أجريت الدراسة باستخدام تقنية "أكينوجراف"( xenografts) وهي تقنية معنية بنقل الأعضاء بين الكائنات الحية، حيث تم زرع سرطان البنكرياس البشري في الفئران التي تعاني من نقص المناعة.

وقد وجد أن العلاج قلل عدد الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 90% في الأورام المتقدمة بعد شهر من زراعتها.

وفقا للباحثين، تم علاج الفئران بجزيء يسمى (PJ34)، وهو قابل للاختراق في غشاء الخلية ولكنه يؤثر على خلايا السرطان البشرية بشكل حصري.. ويتسبب هذا الجزيء في حدوث خلل أثناء ازدواج خلايا السرطان البشرية، مما يؤدي إلى موتها السريع للخلايا.

وهكذا، أدى تكاثر الخلايا نفسها إلى موت الخلايا في الخلايا السرطانية المعالجة.

وقد لوحظ أنه بعد شهر من حقن جزيء ( PJ34 ) يوميا لمدة 14 يوما، شهدت خلايا سرطان البنكرياس في أورام الفئران المعالجة انخفاضا نسبيا بنسبة بلغت 90%، وفي أحد الفئران اختفى الورم تماما".

يذكر أن سرطان البنكرياس من أشد أنواع السرطان المقاومة للعلاجات الحالية، فلدى المرضى فرص ضعيفة للغاية للبقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بعد إصابتهم بالمرض.