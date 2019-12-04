"باتريك ستيوارت" يحصل على جائزة نقابة الفنانين الأمريكية

يحصل النجم الأمريكي "باتريك ستيوارت"، بطل فيلم "أكس مان" على جائزة نقابة الفنانين، وذلك في حفل توزيع جوائز"ماكياج" الفنانين لعام 2020.



ومن المقرر أن يتسلم النجم الأمريكي الجائزة في الحفل المزمع إقامته في 11 يناير المقبل.



وسيقوم النجم "برينت سبينر"، بتقديم حفل الجوائز إلى جانب النجم "جيمس ماكينوس".