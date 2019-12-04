قناع للوجه لمكافحة توقف التنفس أثناء النوم والشخير

أفاد باحثون بريطانيون بأن ارتداء قناع الوجه ليلا يمكن أن يحسن مستويات الطاقة والحيوية لدى الأشخاص الذين يعانون من حالة توقف التنفس أثناء النوم المرتبط بالشلل ومشاكل التنفس أثناء الليل.



وفي دراسة، نشرت نتائجها في عدد ديسمبر من مجلة "لانسيت للطب النفسي"، اختار الباحثون من إمبيريال كوليدج لندن أكثر من 200 مريض من 11 من مراكز النوم التابعة للخدمة الصحية الوطنية (NHS) في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقاموا بالتحقيق في استخدام العلاج للحالات الخفيفة من توقف التنفس أثناء النوم.



وقالت الدكتورة "مارى موريل"، الأستاذ المشارك في الدراسة، "إننا نشهد حالات متزايدة من توقف التنفس أثناء النوم، وفي مجموعة واسعة من المرضى، وعلى الرغم من أنه كان يعتقد سابقا أن هذه الحالة تؤثر بشكل رئيسي على الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن، فإننا نعرف الآن أنها تصيب أيضا النساء بعد انقطاع الطمث، والمسنين، وحتى الأطفال".



وأضافت "يصنف حوالي 60 % من جميع حالات توقف التنفس أثناء النوم على أنها خفيفة، لكننا لم نكن نعرف حتى الآن ما إذا كان هذا البرنامج سوف يساعد هؤلاء المرضى".



ووفقا للباحثين، فإن أحد العلاجات هو قناع يتناسب مع الأنف أو الفم يسمى جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، والذي يدفع الهواء برفق إلى الفم والحنجرة، ويبقي مجاري الهواء مفتوحة.



على الرغم من أن التجارب السابقة قد وجدت أن جهاز CPAP يعمل على تحسين أعراض الحالات المتوسطة إلى الشديدة من هذه الحالة، إلا أنها أول تجربة كبيرة تكتشف أن الحالات الخفيفة من توقف التنفس أثناء النوم يمكن علاجها أيضا بهذه التقنية.