"قصة زرقاء" يتصدر إيرادات السينما البريطانية رغم حظره

حقق فيلم "قصة زرقاء" أرباحا تقارب 2،9 مليون جنيه استرليني، ليصبح أفضل فيلم يحقق إيرادات شباك في بريطانيا هذا العام، وذلك على الرغم من حظره في أكثر من 100 دور عرض سينمائي، في أعقاب مشاجرة جماعية في "برمنجهام".



وقد سجلت دراما العصابات في دور عرض لندن سادس أفضل افتتاح لفيلم بريطاني خلال عام 2019 حيث بلغت قيمة شباك التذاكر 2،9 مليون جنيه استرليني في عطلة نهاية الأسبوع.



تم عرض الفيلم لأول مرة في 22 نوفمبر الماضي، وذكرت مجلة "الشاشة" البريطانية اليومية أن "قصة زرقاء" حقق 1.3 مليون جنيه استرليني في عطلة نهاية أسبوع الافتتاح.