نيكي يفقد 0.83% في بداية التعامل بطوكيو

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.



وهبط نيكي 0.83 % ليصل إلى 23186.74 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 % مسجلا 1695.73 نقطة.



وتراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء.



وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 23ر201 نقطة أو ما يعادل 88ر0% ليصل إلى 27 ر23328 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 27ر12 نقطة، أو72ر0%، ليصل إلى 22ر1702 نقطة.