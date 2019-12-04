زلزالان يضربان منطقتين في اليابان

ضرب زلزالان بقوة 3.5 و8.4 درجة على مقياس ريختر منطقتين في اليابان، صباح اليوم الأربعاء.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن زلزالًا بقوة 3.5 درجة وقع بالقرب من ساحل جزيرة هونشو، وكان مركزه على عمق 53 كيلومترا.



وأضافت، أن زلزالًا آخر بقوة 8.4 درجة وقع بالقرب من مقاطعة إيباراكي، ومركزه على عمق 10 كيلومترات.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.