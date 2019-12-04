روسيا: تزويد القوات البحرية بأسلحة جديدة

تشهد القوات البحرية الروسية تطورا مستمرا، وتواصل روسيا تزويد قواتها البحرية مثلها في ذلك مثل سائر أفرع القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة.



وتمثل الأسلحة الحديثة اليوم 68 % من أسلحة القوات البحرية الروسية.



وتستمر القوات البحرية في تسلّم الأسلحة الجديدة.



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع المسؤولين العسكريين أن القوات البحرية تستلم خلال العام الحالي أكثر من 480 قطعة سلاح وعتاد عسكري جديدة، منها غواصتان و23 سفينة سطح وسفينة مساندة و3 طائرات و4 منظومات صاروخية لخفر السواحل وأكثر من 400 صاروخ وطربيد.



ويجري تزويد القوات النووية البحرية بغواصات جديدة من فئة "بوريه" مع صواريخ "بولافا".



وفي ما يخص القوات الاستراتيجية غير النووية التابعة للأسطول البحري الحربي الروسي، تشكل السفن المزودة بصواريخ "كاليبر" قوتها الرئيسية.



وذكر الرئيس بوتين أن صواريخ "كاليبر" التي تعتبر من أسلحة الدقة العالية تستطيع أن تصيب الأهداف على بعد 1.5 ألف كيلومتر.



وتحصل القوات البحرية الروسية على المزيد من صواريخ "كاليبر".