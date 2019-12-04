الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.



كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 15 23

شبين الكوم 14 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 15 23

بلطيم 15 23

مطروح 10 23

السلوم 11 24

سيوة 08 21

بورسعيد 17 22

دمياط 16 22

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 11 23

السويس 14 23

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 14 23

نخل 06 20

نويبع 17 23

طابا 13 21

كاترين 03 19

الطور 14 25

شرم الشيخ 19 25

الغردقة 17 26

مرسى علم 19 26

الفيوم 13 23

بني سويف 12 23

المنيا 10 23

أسيوط 10 24

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

أبوسمبل 14 25

الوادي الجديد 12 24

شلاتين 21 26

أبو رماد 22 26

حلايب 23 25

رأس حدربة 23 25