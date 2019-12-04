البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية بالكاتدرائية.. اليوم

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، صلوات عشية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ثم يلقى عظته الأسبوعية.



الجدير بالذكر أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا، إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة، منذ أن كان أسقفًا للتعليم.



كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترأس، أمس الثلاثاء، احتفالية العيد الستين لرهبنة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون؛ وذلك بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون.

