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عالم

العبيدى: نتوقع زيادة مساهمة المصريين بالخارج فى العملة الأجنبية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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قال بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على ضبط منظومة الاقتصاد المصري من خلال مجموعة من القوانين المحفزة لخلق بيئة اقتصادية مستقرة، والمشجعة على أنواع الاستثمار الأجنبي والعربي والمحلي.

وأضاف العبيدي في تصريح صحفي حصلت الدستور على نسخة منه، أن من أهم وأشجع القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قرار تحرير سعر الصرف - والذي يعرف بتعويم الجنيه - هذا القرار الذي لم يستطع رئيس مصري قبله اتخاذه، والذي كان له أكبر أثر في الاقتصاد المصري.

وأكد العبيدي أنه، لهذا القرار زادت بدرجة كبيرة تحويلات المصريين بالخارج من العملة الأجنبية حيث أصبحت تستبدل بنفس سعرها الحقيقي وليس بتلك الأسعار المزيفة والتي لم تكن لتعبر ولو بدرجة بسيطة عن السعر الحقيقي للعملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج، التي تصب في شرايين الاقتصاد المصري.

وتوقع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج استمرار زيادة تحويلات المصريين بالخارج، في الفترات المقبلة، مؤكدًا إسهام مصريي الخارج بنصيب الأسد في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والذي أعلن البنك المركزي المصري، يوم أمس الثلاثاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 108 ملايين دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 45.354 مليار دولار مقابل 246ر45 مليار دولار في أكتوبر السابق له.

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