كوريا الجنوبية تدعو لاستعداد قوى ضد نظيرتها الشمالية

دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ-دو إلى الحفاظ على موقف دفاعي قوي، في الوقت الذي تبادلت كوريا الشمالية والولايات المتحدة فيه تهديدات ضد بعضهما البعض وفقًا لما قالت وزارة الدفاع اليوم الأربعاء.



ووجه جونغ هذه الدعوة خلال اجتماع نصف سنوي لكبار القادة العسكريين عقد في مقر الوزارة في سيئول.



وشارك في الاجتماع رئيس هيئة الأركان المشتركة بارك هان-كي وحوالي 150 من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين من الوكالات ذات الصلة.



وجاء الاجتماع بعد يوم واحد من تحذير كوريا الشمالية الولايات المتحدة من تقديم مقترح تفاوضي جديد مقبول قبل نهاية العام الجاري، قائلة إن الأمر متروك لواشنطن لتقرر "هدية عيد الميلاد" التي تريدها.



وبعد ساعات، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إذا لزم الأمر، واصفا كيم جونغ-أون "رجل الصواريخ"، وهو اللقب الذي أطلقه على كيم في عام 2017.



وقال الوزير جونغ، إن كوريا الشمالية كثفت تحركاتها العسكرية ويراقب جيشنا الوضع عن كثب.



وأضاف أن، الظروف الأمنية في شبه الجزيرة الكورية في هذا العام تغيرت بشكل كبير، لهذا السبب فإنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث.



وأشار إلى قيام كوريا الشمالية بتجربة إطلاق الصواريخ 13 مرة حتى الآن هذا العام، مثل الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، مع آخر اختبار لقاذفة صواريخ متعددة ضخمة في يوم الخميس.



وذكر أنه، في انتهاك للاتفاق العسكري بين الكوريتين الموقع في سبتمبر 2018، أجرت كوريا الشمالية أيضًا تدريبات لإطلاق نيران المدفعية في جزيرة تشانغرين الحدودية في البحر الأصفر في الشهر الماضي.



وأكد أنه، في ضوء التحركات العسكرية الأخيرة لكوريا الشمالية، من الضروري الحفاظ على الاستعداد القوي للدفاع.



ووصف التدريبات العسكرية بأنها قيمة أساسية للجيش، وشدد على الحاجة إلى إجراء تدريبات مثل القتال الفعلي من أجل الحفاظ على القدرات القتالية الرائعة.



وأعرب عن قلقه إزاء "الاحتمالات المتزايدة للاشتباكات العرضية في الجو"، مشيرا إلى التدريبات المشتركة التي قامت بها الصين وروسيا ودخول طائراتهما الحربية المتكرر إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية (KADIZ).



واستعرض أهداف السياسة الرئيسية للعام المقبل، وهي إنشاء موقف دفاعي قوي ضد التهديدات الأمنية من جميع الاتجاهات وتطوير التحالف التكاملي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتعزيز التبادلات الدفاعية والتعاون بينهما والدفع القوي للإصلاح العسكري وإنشاء نظام إداري شفاف وفعال ووضع ثقافة الثكنات الشاملة والجديرة بالثقة.



وقال "لقد اتخذنا هذا العام خطوة أولى نحو بناء جيش قوي قائم على التكنولوجيا الرقمية من خلال تعظيم التقنيات المتقدمة، يجب علينا أن ندفع بشكل استباقي التدابير ذات الصلة في العام المقبل لتحقيق نتائج معقولة."