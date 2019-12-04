واشنطن تتهم روسيا وإيطاليا بمحاولة شحن معدات محظورة إلى موسكو

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مواطنَين روسييَّن وآخرين إيطالييَّن قد اتهموا بمحاولة شحن معدات تعدين حساسة إلى روسيا.



ونقلت الوزارة عن لائحة اتهام أعلن عنها مؤخرا قولها إن أربعة أشخاص تآمروا لشراء محرك توربيني من نوع فيكتور 40G في الولايات المتحدة وشحنه إلى روسيا من خلال تمويه وجهة الشحن، من أجال تفادي عقوبات أمريكية قائمة.



وهذا المحرك التوربيني الذي يوصف بأنه من المعدات التي تمكن من الحفر والتعدين بالمياه العميقة، محظور تصديره إلى روسيا من قبل وزارة التجارة الأمريكية.



وهذه الاتهامات موجهة للمواطنين الروسييّن اوليغ فلاديسلافوفيتش نيكيتين وانتون تشيرموخين، والإيطاليين غابريلا فيولين وبرونو كاباريني.



وهناك مواطن أمريكي يدعى دالي باغرو، يقال إنه ساعد العملية عبر احتيال تحويل الكتروني وغسيل أموال، متهم أيضا بهذه القضية.



وجاء في إعلان وزارة العدل الأمريكية أن نيكيتين وفيولين وباغرو قد اعتقلوا بولاية جورجيا الأمريكية، وهم يحاولون إكمال عملية التحويل.