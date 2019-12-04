احتراق 150 هيكلا سكنيا عشوائيا فى جنوب إفريقيا

أتت حرائق في منطقة مساكن عشوائية شرقي مدينة دوربان في جنوب إفريقيا، على 150 من هذه الهياكل السكنية، وأثرت على أكثر من 200 شخص، وفقا لما قالته السلطات المحلية اليوم الأربعاء.



ولم ترد تقارير فورية عن إصابات، وفقا لما قالته سلطات منطقة ثيكويني، مضيفة أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحرائق.



وأكدت على أن خدمات طوارئ الحرائق قد سارعت للموقع وأخمدت الحرائق.



وقال المتحدث باسم المنطقة مساواخي مايسيلا "إنهم (الإطفائيون) قد أخمدوا الحرائق التي انتشرت بسبب الرياح القوية"، مضيفا "أن إدارة الأزمة تجري حاليا تقييما للوضع".



وأضاف أنه تم توفير ملاجئ مؤقتة وهناك إجراءات لمساعدة المتأثرين.