كندا تساعد أستراليا فى مواجهة حرائق الغابات غير المسبوقة

وصلت إلى أستراليا أمس الثلاثاء مجموعة مدربة من الإطفائيين الكنديين لتكون مع نظرائها الأستراليين للمساعدة على مواجهة حرائق الغابات غير المسبوقة في أستراليا.



وستمضي المجموعة الكندية المكونة من 22 شخصا مدربا بصورة مهنية عالية، 38 يوما في استراليا تقدم خلالها المساعدات المعنية وخاصة بمجالات التخطيط والطيران والعمليات.



لقد تسببت حرائق الغابات التي بدأت مبكرة في استراليا، في وفاة 6 أشخاص على الأقل ودمار مئات المنازل وعدد لا يحصى من الهياكل الأخرى، بينما تنشر الفوضى في مناطق واسعة من الغابات بالولايتين الشرقيتين نيوساوث ويلز وكوينزلاند.



وخلال عموم نوفمبر تقريبا، شارك آلاف من الإطفائيين المحليين في جهود إخماد الحرائق، وحماية الأرواح والممتلكات، والسيطرة على ألسنة اللهب.



ولكن، ومع كون موسم الصيف في بدايته، تتزايد المخاوف من القادم، وهو ما دفع السلطات الأسترالية لطلب المساعدة.



وحتى صباح اليوم الأربعاء، هناك أكثر من 100 حريق غابات وأحراش تشتعل في أرجاء نيوساوث ويلز وحدها، مع وجود 45 منها لم يتم احتواؤها بعد.