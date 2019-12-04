فحص أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة 13 متهما فى الجيزة

يفحص رجال المعمل الجنائي في الجيزة، أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة 13 متهما في خلال حملة أمنية شنتها أجهزة الأمن على الأوكار الإجرامية في الجيزة.



أثمرت جهود الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 13 متهما بحوزتهم بندقيتين خرطوش ماركة بامب أكشن، و4 طبنجات، و8 فرد خرطوش محلى الصنع، و18 طلقة غير مرخصة.



أقر المتهمون بحيازتهم للأسلحة لاستخدامها فى الدفاع عن النفس، فتم تحرير المحاضر اللازمة تجاههم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وإحالتهم إلى النيابات العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.



يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية، للقضاء على البؤر الأجرامية وضبط الخارجين عن القانون.



