الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الموافق 07 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين تنتقد بشدة مشروع القانون الأمريكى المتعلق بالإويغور

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
انتقدت بكين الأربعاء بشدّة مجلس النواب الأمريكي لتمريره مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين على خلفية ملف الأويغور في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.

وعبّرت بكين عن "غضبها الشديد" بعد التصويت في مجلس النواب الأمريكي، داعيةً إيّاه إلى "تصحيح خطئه" وعدم "التدخّل في الشؤون الصينيّة الداخليّة".

وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الصينيّة هوا تشون ينج إنّ مشروع القانون يُسيء "بشكل تعسّفي إلى جهود الصين في القضاء على التطرّف ومكافحة الإرهاب" في منطقة شينجيانغ.

وأضافت أن "الصين ستردّ وفقًا لتطوّر الوضع"، من دون أن تُعطي مزيدًا من التفاصيل.

ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبيّة ساحقة الثلاثاء على مشروع قانون يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين ردًا على "الاعتقالات الجماعيّة" بحقّ المسلمين الأويغور.

ولا يزال يتوجّب أن تتمّ الموافقة على النصّ في مجلس الشّيوخ حيث يُتوقّع أن يلقى أيضًا دعمًا كبيرًا، قبل إرساله إلى ترامب لكي يوقّعه أو يرفضه.

وقالت رئيسة مجلس النوّاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي قبل التصويت "اليوم، كرامة الأويغور وحقوقهم مهدّدة جراء أعمال بكين الوحشيّة والتي تُشكّل إهانة للضمير الجماعي العالمي". وأضافت "نبعث رسالة إلى بكين: أميركا تُراقب ولن تبقى صامتة".

ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بانها تحتجز ما يصل الى مليون من المسلمين الاويغور في معسكرات في اقليم شينجيانغ والذي سبق أن شهد اعتداءات، لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.

وترى الخارجية الأمريكية أن ما يحصل هو "إحدى المشاكل الأكثر خطورة على صعيد حقوق الإنسان في العالم اليوم".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

سجن لاعب الزمالك السابق هشام يكن سنة بتهمة خيانة الأمانة

منذ حوالي 18 ساعة

مصرع وإصابة 5 بانفجار مركب صيد في البحر الأحمر

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل آخر "إييييه" لـ شعبان عبدالرحيم فى السعودية

منذ حوالي 13 ساعة

"الجزارين": انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

الصور

image description

توافد النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

جامعة المنصورة تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

مصرع 23 شخصا وإصابة 130 آخرين فى حريق مصنع بالسودان

لحظة مداهمة مقر شبكة للقنوات الإباحية فى الإسكندرية (فيديو)

أيام زمان

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

كانت كلمة السر في حياته.. كيف تحدث شعبان عبدالرحيم عن زوجته؟

لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

حكايتي مع «المكوى».. أسرار عن طفولة شعبان عبدالرحيم

ads

نجم الساعة

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

الصحة

دراسة طبية تحذر من مشروبات "ستاربكس" و"كوستا"

أمل جديد لمرضى سرطان الرئة

تطور جديد فى علاج مرض الزهايمر

دراسة تكشف نسبة الميكروبات فى مستحضرات التجميل

الرئيس نيوز

نائب "المحافظين": لن نكون ديكور ونأمل في حوار حقيقي

الوزراء يطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الموظفين للقيادة

النائب محمد الغول: نقوم بدورنا التشريعي والرقابي بما ينفع الناس

الري والزراعة توافقان على تنفيذ مشروع الإستزراع التكاملي بالاراضي المستصلحة الجديدة

منوعات

سقوط قمر على الأرض.. قريبًا

روسيا تطلق مركبة جديدة إلى الفضاء

5 آلاف إسترليني غرامة الغناء أثناء قيادة السيارة في بريطانيا

يعادل حجمه 40 مليار شمس.. اكتشاف أكبر ثقب أسود بالكون

كشكول

جولات ميدانية لمدير إدارة غرب مدينة نصر لمتابعة انتظام الدراسة

وكيل تعليم الفيوم يكرم الفائزين في مسابقات التربية الخاصة

63 وظيفة بالأزهر.. تعرف على التفاصيل وطريقة التقديم

أكاديمية المعلمين تطلق تطبيقًا إلكترونيًا مجانيًا لحجز الاختبارات والتدريبات

إسلام سياسي

نكشف سر إنعقاد الحضرات الصوفية المجمعة

المشاركون فى الحضرات المجمعة يقرأون حزب البحر حول مقام السيدة زينب

خلية الإعلام الأمني تؤكد القبض على مساعد البغدادي في العراق - صور

لجان الإرهابية تقود مخطط تحريضي جديد عن طريق عطوة كنانة لنشر الفوضى

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلومبيرج.. درجة ثالثة!
منى رجب
مستقبل الطفل بعد 30 عامًا من الاتفاقية الدولية
د.مينا بديع عبدالملك
اختيار الله لقائد العمل الروحى واختيار البشر
لينا مظلوم
شباب وشباب.. وما بينهما سياسة
المزيد

الثقافة

بـ"التقسيط".. دورة فى السيناريو والإخراج والمونتاج بقصر السينما

تاريخ قناه السويس ونشأة بورسعيد في بيت ثقافة النصر

صالون بورسعيد الثقافي يحتفل بأعياد الطفولة

"مصر في عيون ذوي الاحتياجات الخاصة".. يوم ثقافي بالغربية

صفحتنا ع الفيس بوك