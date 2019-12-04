الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الموافق 07 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الديموقراطية هاريس: "لست مليارديرة لتمويل حملته الخاصة"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت الديموقراطيّة كامالا هاريس، أنها أوقفت مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2020 بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابية وصعوبة واجهتها في جمع الأموال.

وقالت "هاريس" لأنصارها في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن حملتها الانتخابية "لم تجِد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار".

وأضافت السناتورة عن ولاية كاليفورنيا: "لست مليارديرة لا أستيطع تمويل حملتي الخاصة ومع تواصُل الحملة، بات جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبة"، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايك بلومبرج وتوم ستاير.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر" ساخرًا "يا للأسف سنفتقدك كامالا!" فردت عليه هاريس على الشبكة الاجتماعية نفسها، وكتبت: "لا تقلق سيدي الرئيس سألقاكم في محاكمتكم".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة ضابط ومجند خلال مطاردة مسجل خطر بالغردقة

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبى يعلق على اتفاق أنقرة وطرابلس.. "خطوة عدائية"

منذ ساعة و 6 دقيقة

مصرع 23 شخصا وإصابة 130 آخرين فى حريق مصنع بالسودان

منذ حوالي 17 ساعة

إيقاف أستاذين جامعيين ببنى سويف عن العمل لاحتواء كتابين على إيحاءات جنسية

الصور

image description

توافد النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

جامعة المنصورة تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

مصرع 23 شخصا وإصابة 130 آخرين فى حريق مصنع بالسودان

لحظة مداهمة مقر شبكة للقنوات الإباحية فى الإسكندرية (فيديو)

أيام زمان

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

كانت كلمة السر في حياته.. كيف تحدث شعبان عبدالرحيم عن زوجته؟

لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

حكايتي مع «المكوى».. أسرار عن طفولة شعبان عبدالرحيم

ads

نجم الساعة

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

الصحة

دراسة طبية تحذر من مشروبات "ستاربكس" و"كوستا"

أمل جديد لمرضى سرطان الرئة

تطور جديد فى علاج مرض الزهايمر

دراسة تكشف نسبة الميكروبات فى مستحضرات التجميل

الرئيس نيوز

نائب "المحافظين": لن نكون ديكور ونأمل في حوار حقيقي

الوزراء يطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الموظفين للقيادة

النائب محمد الغول: نقوم بدورنا التشريعي والرقابي بما ينفع الناس

الري والزراعة توافقان على تنفيذ مشروع الإستزراع التكاملي بالاراضي المستصلحة الجديدة

منوعات

سقوط قمر على الأرض.. قريبًا

روسيا تطلق مركبة جديدة إلى الفضاء

5 آلاف إسترليني غرامة الغناء أثناء قيادة السيارة في بريطانيا

يعادل حجمه 40 مليار شمس.. اكتشاف أكبر ثقب أسود بالكون

كشكول

جولات ميدانية لمدير إدارة غرب مدينة نصر لمتابعة انتظام الدراسة

وكيل تعليم الفيوم يكرم الفائزين في مسابقات التربية الخاصة

63 وظيفة بالأزهر.. تعرف على التفاصيل وطريقة التقديم

أكاديمية المعلمين تطلق تطبيقًا إلكترونيًا مجانيًا لحجز الاختبارات والتدريبات

إسلام سياسي

نكشف سر إنعقاد الحضرات الصوفية المجمعة

المشاركون فى الحضرات المجمعة يقرأون حزب البحر حول مقام السيدة زينب

خلية الإعلام الأمني تؤكد القبض على مساعد البغدادي في العراق - صور

لجان الإرهابية تقود مخطط تحريضي جديد عن طريق عطوة كنانة لنشر الفوضى

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلومبيرج.. درجة ثالثة!
منى رجب
مستقبل الطفل بعد 30 عامًا من الاتفاقية الدولية
د.مينا بديع عبدالملك
اختيار الله لقائد العمل الروحى واختيار البشر
لينا مظلوم
شباب وشباب.. وما بينهما سياسة
المزيد

الثقافة

بـ"التقسيط".. دورة فى السيناريو والإخراج والمونتاج بقصر السينما

تاريخ قناه السويس ونشأة بورسعيد في بيت ثقافة النصر

صالون بورسعيد الثقافي يحتفل بأعياد الطفولة

"مصر في عيون ذوي الاحتياجات الخاصة".. يوم ثقافي بالغربية

صفحتنا ع الفيس بوك