الديموقراطية هاريس: "لست مليارديرة لتمويل حملته الخاصة"

أعلنت الديموقراطيّة كامالا هاريس، أنها أوقفت مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2020 بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابية وصعوبة واجهتها في جمع الأموال.



وقالت "هاريس" لأنصارها في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن حملتها الانتخابية "لم تجِد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار".



وأضافت السناتورة عن ولاية كاليفورنيا: "لست مليارديرة لا أستيطع تمويل حملتي الخاصة ومع تواصُل الحملة، بات جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبة"، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايك بلومبرج وتوم ستاير.



وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر" ساخرًا "يا للأسف سنفتقدك كامالا!" فردت عليه هاريس على الشبكة الاجتماعية نفسها، وكتبت: "لا تقلق سيدي الرئيس سألقاكم في محاكمتكم".