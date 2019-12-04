تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كوكايين بالمعادى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، على خلفية اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 210 جرامات لمخدر الكوكايين.



البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط عاطلَيْن، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى، سبق اتهام أحدهما فى قضيتين، أثناء تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما "كمية من مخدر الكوكايين وزنت 210 جرامات - مبلغ مالي".



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.



تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أصدرت قرارا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.